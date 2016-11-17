СРОЧНО
|09:45  Теннисист Евгений Кафельников госпитализирован |09:42  В Ульяновске мужчина открыл стрельбу в одном из домов, погибли две женщины |09:06  Ледниковый период |09:06  Отмучились |09:04  Карякин может стать шахматным Трампом |09:03  "Я уже в 20 лет наелся этими сборами..." |09:02  Почему фанаты "Динамо" наехали на Знарка? |08:28  Житель Удмуртии сгорел в собственном автомобиле |08:25  Борьба за градусы |08:25  «Газпром» опять себя не обидел |08:24  Мандариновый фронт |08:18  После победы Трампа в США могут поменять стратегию выборов |16.11 23:09  Минэкономики РФ готовит послабления для производителей и торговцев пивом |16.11 22:15  Пранкер Лексус: Порошенко звонил Трампу, а попал на меня |16.11 21:38  На Ямале нефтяники бастуют и умирают, но им все равно не платят |16.11 21:28  Покупатель в Петербурге применил перцовый баллончик, чтобы украсть алкоголь |16.11 21:11  Для брата ничего не жалко: китаянка хотела продать девственность для спасения родственника |16.11 19:06  Швейцарский банк обнаружил у себя 8 миллионов "бесхозных" долларов |16.11 18:09  Администратора “групп смерти” заключили под стражу |16.11 17:39  Польский МИД назвал условия для восстановления отношений с Россией |16.11 16:38  Песков: формулировки Гаагского суда противоречат реальности |16.11 16:35  На вершине айсберга с именем «Улюкаев» |16.11 16:33  Англосаксы опять «развели» Германию |16.11 16:32  Запретить увольнение ипотечников |16.11 16:31  Степан Бандера перевернулся в гробу и даже вспотел |16.11 16:29  Голос российского избирателя станет дороже |16.11 14:51  Около замка Пугачёвой и Галкина задержали «посланницу Аллаха» |16.11 14:49  Украина снова ищет нефть и газ в Черном море |16.11 14:43  Ярославского депутата обвиняют в похищении человека |16.11 14:24  Маршрутка с пассажирами загорелась в Челябинске

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Происшествия

В Ульяновске мужчина открыл стрельбу в одном из домов, погибли две женщины

17 ноября 2016, 09:42 [ «АН-онлайн» ]

В Ульяновске мужчина открыл стрельбу в одном из домов, погибли две женщины
фото: pixabay.com
В Ленинском районе Ульяновска мужчина расстрелял из гладкоствольного охотничьего ружья трех человек.
 
Согласно последней информации, в результате происшествия погибли две женщины - мать и дочь, а мужчина смог сбежать и остался жив. Как сообщает сегодня портал Life, преступник начал стрелять в одном из домов во 2-м переулке Ватутина.
 
В региональном СУ СКР отметили, что подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Удивительно, но им оказался пожилой 68-летний знакомый погибших. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Культура

«Муха» - пришло время продавать

«Муха» - пришло время продавать

С 18 по 20 ноября в Академии Штиглица впервые за 100 лет пройдет «Осенний салон». На продажу будет выставлена живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства из многочисленных учебно-методических фондов.

//Общество

Российское правительство назвало самый лучший город по качеству жизни

Российское правительство назвало самый лучший город по качеству жизни

Этот город - самый лучший город на земле, и находится он в центре Сибири. Финансовый университет при российском правительстве опубликовал рейтинг городов по уровню жизни в них с населением больше 500 тысяч.

//В мире

В Казахстане станут приплачивать тем гражданам, кто борется с терроризмом

В Казахстане станут приплачивать тем гражданам, кто борется с терроризмом

Денежную премию в размере от 750 до 1000 минимальных зарплат (МРП) получит гражданин Казахстана, если его информация поможет предотвратить террористический акт или поспособствует поимке его организатора.

//Наука

Эксперт ООН: ГМО сейчас не нужны, но потомкам понадобятся

Эксперт ООН: ГМО сейчас не нужны, но потомкам понадобятся

Глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) при ООН Жозе Грациану да Силва считает, что в настоящее время человечество может обойтись без генетически модифицированных организмов.

//В мире

"Школа ведьм" в Риге беспокоит руководство Латвии

"Школа ведьм" в Риге беспокоит руководство Латвии

Власти Латвии всерьез обеспокоены тем, что в Риге открылась настоящая "школа ведьм". Учебное заведение предлагает своим ученикам стать профессионалами в сфере белой магии, а также целителями и ароматерапевтами.

//Криминал

Россиянин пытался вывезти в Южную Корею медвежьи органы

Россиянин пытался вывезти в Южную Корею медвежьи органы

Россиянин-контрабандист задержан 17 ноября в аэропорту Южно-Сахалинска. Таможню мужчина не прошел, так как пытался незаконно вывезти в Южную Корею органы редких животных, растения и осетровую икру.

//Криминал

Житель Новосибирска зарезал тещу и напал с ножом на жену

Житель Новосибирска зарезал тещу и напал с ножом на жену

И теща, и жена у задержанного новосибирца бывшие. Семья давно распалась, хоть и имеет двоих детей. Тем не менее, конфликт у бывших мужа и жены вышел такой, что тещу нашли 17 ноября у подъезда убитой.

//Культура

Стали известны причины смерти певца Леонардо Коэна

Стали известны причины смерти певца Леонардо Коэна

Стало известно, отчего скончался всемирно известный 83-летний музыкант, поэт и писатель Леонард Коэн. О причинах его кончины прессе рассказал менеджер певца Роберт Кори. Коэн похоронен в Монреале.

//Спорт

Теннисист Евгений Кафельников госпитализирован

Теннисист Евгений Кафельников госпитализирован

Кафельников ничего не сообщил о конкретных причинах, по которым он попал в больницу, только сказал, что врачи сделали ему операцию. Олимпийский чемпион рассказал о госпитализации на страничке в Twitter.

//В мире

Клинтон впервые выступила на публике после поражения

Клинтон впервые выступила на публике после поражения

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон впервые появилась на публике после поражения на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Политик выступила на конференции Фонда защиты детей в Вашингтоне.

//Говорят, что...

Японцы полюбили нашу кукурузу

Японцы полюбили нашу кукурузу

Япония традиционно является одним из крупнейших в мире импортёров зерна. Стране по понятным причинам не хватает территории для производства данной продукции. Всего японцы импортируют более 22 млн т различного зерна – в том числе 15 млн т кукурузы.

//Новости ADWILE

//Говорят, что...

ОСАГО привяжут к водителю

ОСАГО привяжут к водителю

Минфин РФ вынес на обсуждение новый законопроект об ОСАГО. Поправки полностью меняют систему ценообразования в автогражданке. Главное из предполагаемых изменений в том, что цена полиса прежде всего будет зависеть от водителя…

//Говорят, что...

В Крыму рекордный урожай мидий и устриц

В Крыму рекордный урожай мидий и устриц

За 9 месяцев этого года рыбоводы Крыма произвели более 322 т различной продукции. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года (115,6 тонны). На полуострове выращено более 70 т мидий, почти 30 т устриц и более 223 т рыбы

//Говорят, что...

Новейшие истребители Су-35С отправились поближе К НАТО

Новейшие истребители Су-35С отправились поближе К НАТО

В конце прошлой недели четыре новейших многофункциональных истребителя Су-35С начали перелёт из Комсомольска-на-Амуре в европейскую часть России. Это первые машины, произведённые по пятилетнему контракту на поставку нашим ВКС 50 таких самолётов.

//Говорят, что...

Москва и Пекин создают свой SWIFT

Москва и Пекин создают свой SWIFT

Сразу после введения антироссийских санкций западные эксперты и политики начали пугать Россию их неизбежным ужесточением. Одним из «ядерных» вариантов наказания Москвы в Берлине, Лондоне и Вашингтоне считают отключение нашей страны от SWIFT.

//Говорят, что...

Пугачёву выслеживают сектанты

Пугачёву выслеживают сектанты

В криминальную историю попало на днях семейство Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Соседи знаменитостей заподозрили возле их замка взрывной механизм и вызвали полицию.

//Здоровье

Диетическое время

Диетическое время

Когда лучше всего принимать пищу, чтобы меньше поправиться? На эту тему провели исследование калифорнийские учёные. Правда, своё изучение они проводили на генетически идентичных мышах.

//новости MIXADVERT.com

//Здоровье

Сауна – не для цистита

Сауна – не для цистита

Стоит ли ходить в сауну во время обострения цистита? Цистит не любит ни нагревания, ни охлаждения. Хотя многие придерживаются иного поведения. Но они не правы. Эту неприятную болезнь «прогревать» не следует.

//Здоровье

Склеить кости? Это просто!

Склеить кости? Это просто!

Я слышала, что существует чудо-клей, которым можно склеивать человеческие кости. Что это за клей? Его изобрели шведы. Они разрабатывали его на протяжении четырнадцати лет.

//Происшествия

В Ульяновске мужчина открыл стрельбу в одном из домов, погибли две женщины

В Ульяновске мужчина открыл стрельбу в одном из домов, погибли две женщины

В Ленинском районе Ульяновска мужчина расстрелял из гладкоствольного охотничьего ружья трех человек. Согласно последней информации, в результате происшествия погибли две женщины, а мужчина смог сбежать.

//Здоровье

Полезно «поминдальничать»

Полезно «поминдальничать»

Полезен ли чем-нибудь миндаль? Подруга уверяет, что это нужно для похудения. В Университете Пенсильвании придерживаются того же самого мнения. Учёные уверяют: миндаль способствует тому, что в организме откладывается меньше внутреннего жира…

//Здоровье

Какой у вас кашель?

Какой у вас кашель?

Можно без преувеличения сказать, что среди жалоб, с которыми пациенты в осенне-зимний период обращаются к своему участковому терапевту, часто присутствует кашель. Кашель является симптомом многих заболеваний, порой даже не связанных с дыхательной системой.

//Шоу-бизнес

Татьяна Устинова взяла под шефство Астахова

Татьяна Устинова взяла под шефство Астахова

Похоже, покинув пост детского омбудсмена, Павел Астахов решил реализовать свои амбиции в написании художественной литературы. Он уже приступил к написанию романа, а также пишет детектив в соавторстве с известной писательницей Татьяной Устиновой.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

ABBA приедет в Москву?

ABBA приедет в Москву?

Похоже, легендарная группа ABBA всё-таки всерьёз намерена вернуться на сцену в своём прежнем составе. Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад объявили о том, что готовят проект…

//Шоу-бизнес

Алсу купила Дэвида Фостера?

Алсу купила Дэвида Фостера?

Серьёзную работу готовится проделать в ближайшее время Алсу. Выйдя из декретного отпуска, певица направила все свои силы в творческий процесс.

//Шоу-бизнес

Меладзе отомстят за увольнение?

Меладзе отомстят за увольнение?

Весьма неожиданный удар приготовили композитору и продюсеру Константину Меладзе его бывшие подопечные – экс-солистки группы «ВИА Гра».

//В мире

Вьетнам приостановил ратификацию соглашения о ТТП из-за США

Вьетнам приостановил ратификацию соглашения о ТТП из-за США

После изменений, которые произошли во внутренней политике США, Вьетнам принял решение приостановить ратификацию соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Об этом сообщил вьетнамский премьер.

//В мире

Порошенко хочет лишить своего друга гражданства

Порошенко хочет лишить своего друга гражданства

Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook рассказал о заговоре против него в команде президента Украины Петра Порошенко, будто последний вынашивает планы лишить бывшего одесского губернатора гражданства.

//Общество

Искусство быть главным

Искусство быть главным

В каждой серьёзной структуре без иерархии не обойтись. Свой «табель о рангах» есть у армии, церкви, науки, у мира чиновников. Есть он и у инженерно-технических работников. И первые строчки в этой системе занимают...

//Наука

Внутри мексиканской пирамиды Кукулькана обнаружена еще одна пирамида

Внутри мексиканской пирамиды Кукулькана обнаружена еще одна пирамида

Археологи из Мексики и Америки сделали шокирующее открытие - внутри всемирно известного храма Кукулькана в Чичен-Ице находится еще одна пирамида, однако значительно более маленькая, чем сама постройка.

//Сад-огород

Купите фиалки, господа

Купите фиалки, господа

Эти нежные трогательные комнатные цветы с детства знакомы каждому нашему соотечественнику. А особенно востребованы очаровательные фиалки в осенне-зимний период, украшая унылые зимние подоконники разноцветными букетиками.

//Общество

Мама для будущего летчика

Мама для будущего летчика

Вот уже 13-й год на «Радио России» существует социальный проект «Детский вопрос», который помогает детям, оставшимся без попечения родителей, найти новую семью. В рамках этого проекта ежегодно проводится благотворительная программа «Поезд надежды».

//Сад-огород

Стоят сады стеклянные

Стоят сады стеклянные

В этом году осень закончилась быстро, и зима наступила неожиданно рано. Снегопады сменяются ледяными дождями, морозы наступают на оттепели, давление зашкаливает, сильные ветры срывают крыши. И синоптики оптимизма не прибавляют…

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры