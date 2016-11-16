Покупатель в Петербурге применил перцовый баллончик, чтобы украсть алкоголь

Сотрудники магазинов часто сталкиваются с ухищрениями, к которым прибегают покупатели, чтобы не оплачивать товар. Так, в одном из супермаркетов в Санкт-Петербурге сегодня был распылен перцовый баллончик.

Об инциденте сообщает Life. По словам очевидцев, которые подтверждаются видеозаписью с камер наблюдения, один из покупателей, подошедший к кассе с продуктами, вместо того, чтобы заплатить, напал на продавцов с перцовым баллончиком и скрылся, прихватив алкоголь. При этом другие продукты так и остались лежать на кассе.

В настоящий момент поисками недобросовестного покупателя заняты сотрудники полиции.

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