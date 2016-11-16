Пассажир скончался на борту Питерского лайнера

Он не долетел до Минеральных Вод, - пассажир на борту лайнера, летевшего из Санкт-Петербурга, почувствовал себя плохо и командир корабля принял решение сесть в ближайшем аэропорту и приземлился во Внуково.

Пассажир скончался на борту авиаперевозчика «Россия», передают РИА Новости. Самолет следовал из культурной столицы нашей родины в Минеральные Воды, но был вынужден сделать внеплановую посадку из-за того, что одному из пассажиров сделалось плохо.

В 11.00 рейс FV 6245 из Санкт-Петербурга приземлился во Внуково уже с мертвым пассажиром. Известно, что скончавшийся мужчина страдал онкологическим заболеванием.