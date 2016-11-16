Свердловский город остался без тепла

В ночь с 15 на 16 ноября на улице Энергетиков произошел прорыв магистрального теплопровода, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Для ликвидации аварии подача теплоносителя была остановлена.

В зону отключения попали 62 дома, в которых проживает свыше двух тысяч человек, а также детский сад и школа. По состоянию на 14:00 16 ноября подача тепла не была восстановлена, соответственно перерыв в снабжении превысил установленное законом ограничение в семь часов. При этом температура воздуха в Артемовском сегодня составляет 23 градуса ниже нуля.



В настоящее время прокуратура проводит проверку. Будет дана оценка работе всех служб.