Ярославского депутата обвиняют в похищении человека
16 ноября 2016, 14:43 [ «АН-онлайн» ]
Активист «Единой России», заместитель председателя Собрания молодых законодателей Ярославской области Дмитрий Бобровский подозревается в похищении человека с целью вымогательства.
Следственными органами СКР по Ярославской области расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего предпринимателя и депутата Пречистенского сельского поселения Первомайского района Дмитрия Бобровского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ ( похищение человека группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений), сообщает пресс-служба СУ СКР.
По данным следствия, в апреле 2016 года, в дневное время, депутат, вступив в преступный сговор с другими фигурантами уголовного дела, пригласил в ходе телефонного разговора потерпевшего к себе в кабинет под предлогом обсуждения финансовых взаимоотношений. Когда мужчина прибыл, злоумышленники потребовали от него дать распоряжения о том, чтобы одному из соучастников преступления были переведена значительная денежная сумма. Связав мужчину, злоумышленники поместили его в автомобиль и перевезли в неустановленное следствием строение, а затем в квартиру в Ярославле. В этой квартире мужчину держали несколько дней продолжая требовать от него деньги.
продолжение материала на портале "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" 16.11.16