Около замка Пугачёвой и Галкина задержали «посланницу Аллаха»

Странную женщину задержали полицейские в Подмосковье. Гостья в хиджабе сидела у замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь. При ней была большая сумка.

Незнакомка молилась, упоминала Аллаха. А перед этим, как сообщают очевидцы, она бродила вокруг территории замка и заглядывала за забор, сообщает ntv.ru.

При задержании женщина заверяла, что она должна передать Максиму Галкину какие-то вещи. Мол, об этом ее попросил Аллах, который позвонил ей. Уже в полиции она несколько изменила показания. Женщина сказала, что является «посланницей Аллаха». Якобы у нее было видение, из которого она поняла, что должна встретиться с Аллой Борисовной.

После задержания кинологи обыскали территорию вокруг замка. Однако взрывчатки не нашли. Не обнаружили ничего опасного и у самой женщины.

Также сообщается, что задержанная не употребляла ни алкоголь, ни наркотики.