Маршрутка с пассажирами загорелась в Челябинске

Сегодня рано утром в час пик в Челябинске прямо на ходу загорела маршрутка с людьми.

Пассажиры оказались расторопными и смогли успешно эвакуироваться еще до прибытия сотрудников пожарной охраны, передает сегодня "Российская газета", ссылаясь на ГУ МЧС региона. Инцидент произошел, когда маршрутка ехала по проспекту Ленина со стороны Тракторозаводского района.

В настоящий момент нет никакой информации о том, по какой причине возникло пламя. Согласно данным очевидцев, пожар охватил весь салон.