Сегодня утром в Уфе иномарка врезалась в автомобиль "скорой помощи", который вез беременную женщину.

Спецмашина объезжала затор по встречной полосе, а легковушка не пожелала уступить ей дорогу. Как сообщается в группе "БашДТП" в социальной сети "ВКонтакте", роженица удара почти не почувствовала - он прошел по касательной и был совсем слабым, однако женщину пришлось везти в роддом на другой машине.

Согласно последней информации, в результате ДТП никто не пострадал. Вина за аварию лежит на водителе автомобиля марки "Мазда".