Отец и сын отправились на рыбалку в Ленобласти и пропали

В минувший понедельник, 14 ноября, отец и сын отправились на рыбалку в Ленобласти и бесследно исчезли.

Когда мужчина и его сын не вернулись домой, их родственники забеспокоились и обратились в полицию. Как сообщает сегодня портал Life, в настоящий момент в Выборгском районе спасатели ведут активные поиски мужчин, которые уехали рыбачить на автомобиле ВАЗ-2104.

Последний раз оба пропавших выходили на связь два дня назад около 15.00 по московскому времени. После этого новостей от рыбаков не поступало.