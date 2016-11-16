Двух жительниц Сочи буквально растерзали в собственной квартире

Зверское убийство произошло в Сочи. В одной из квартир обнаружили тела двух женщин: 76-летней пенсионерки и ее 38-летней дочери.

Совершившие преступления нанесли своим жертвам многочисленные раны. Молодую женщину буквально растерзали. На ее теле обнаружили около тридцати ран. Ее мать погибла от колото-резаных ранений, которые нанесли в области головы и шеи. Их количество насчитывает порядка двенадцати, сообщает ria.ru.

На данный момент идет расследование убийства. Следствие возбудило уголовное дело. Выясняется, кто мог так жестоко расправиться с женщинами. Однако уже стало известно, что дверь в квартиру не была взломана. О происшествии сообщили родственники погибших. К ним обратились коллеги женщины после того, как та не пришла на работу.