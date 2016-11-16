В Ростове студентка из Эквадора сделала селфи и умерла

Студентка из Эквадора скончалась в одной из больниц Ростова-на-Дону из-за серьезных ожогов.

Девушка залезла на вагон с зерном, чтобы сделать креативное селфи, однако ее сильно ударило током. Как сообщает "Российская газета", ссылаясь на данные пресс-службы управления транспортной полиции МВД России по СКФО, врачи пытались спасти уроженку Эквадора в течение нескольких дней.

Отмечается, что получить смертельный удар током можно и не хватаясь за провода - надо лишь подойти к контактной сети на расстояние менее двух метров. В этом случае возникает электрическая дуга и человек резко получает удар током в размере 27 тысяч вольт.