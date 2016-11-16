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В Симферополе задержали украинского разведчика с элементами для взрывчатки

16 ноября 2016, 12:27 [ «АН-онлайн» ]

В Симферополе задержали украинского разведчика с элементами для взрывчатки
Фото: pixabay.com

СМИ стало известно о новом задержании сотрудника украинских спецслужб в России. На этот раз подозреваемый был пойман на территории Симферополя. 

По некоторым данным, задержанный является сотрудником главного управления разведки Минобороны «незалежной». Сообщается, что он был не пустой. У подозреваемого изъяли пистолет и гранату. Также у мужчины обнаружили элементы, позволяющие сделать взрывное устройство.

На данный момент не сообщается, с какой целью задержанный прибыл в Симферополь. Однако все помнят недавнее громкое задержание в Севастополе. Там подозреваемые планировали проведение диверсий на военных объектах Крыма.

 

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