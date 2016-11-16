Двое малышей сгорели, пока родители ходили в магазин

Страшный инцидент произошел в Челябинской области. Загорелся один из коттеджей в поселке Кропачево. Как только пожарные получили сообщение о происшествии, они выехали на место. Однако дом уже был объят пламенем.

Соседи сообщили, что в коттедже могут быть дети. Пожарным удалось проникнуть в горящий дом, однако было уже поздно. В одной из комнат они нашли бездыханные тела детей в возрасте четырех и пяти лет, сообщает chel.kp.ru.

Причина происшествия на данным момент уточняется. Также сообщается, что по результатам проверки будет решено, возбуждать уголовное дело или нет. Стало известно, что во время трагедии дети были дома одни. Родители оставили их, а сами пошли в магазин.