Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга задержан в Москве

В Москве задержан бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян. По версии следствия, экс-чиновник замешан в мошенничестве при строительстве нового стадиона для ФК «Зенит».

Как следует из материалов уголовного дела, Оганесян незаконно привлек к возведению объекта субподрядчика – фирму «ТДМ». С помощью вице-губернатора организации перечислили аванс – более 50 млн рублей – который затем был украден.

В настоящее время правоохранители обыскивают жилище Оганесяна. Впоследствии будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Строительство «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге началось десять лет назад. Сроки сдачи стадиона неоднократно переносились.

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