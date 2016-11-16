КамАЗ и автобус лоб в лоб столкнулись в Калужской области

В минувший вторник, 15 ноября, в Дзержинском районе Калужской области лоб в лоб столкнулись автобус и КамАЗ.

Водитель самосвала не справился с управлением на скользкой заснеженной дороге на подъезде к трассе М3 "Украина" неподалеку от деревни Обухово. Как сообщает kaluganews.com, ни водитель КамАЗа, ни пассажир автобуса не получили никаких травм. 53-летний водитель автобуса был экстренно доставлен в Калужскую областную больницу.

В настоящий момент нет точной информации о состоянии мужчины. Известно, что передняя часть автобуса была сильно разбита в ходе ДТП.