Во Владивостоке преступная группа пенсионерок ограбила магазины

Во Владивостоке зафиксировали своеобразную преступную группу, в которую входили три пенсионерки. Они разработали схему, следуя которой ограбили магазины в одном из торговых центров.

Пожилые женщины создавали суету возле кассы. Они всячески отвлекали продавца, расспрашивая о товаре, а также делая вид, что изучают продукцию. В момент якобы расплаты за приобретенное они доставили купюру, а потом делали вид, что копаются с мелочью. В этот момент пенсионерки прятали бумажные деньги, а продавец в полной убежденности, что получил купюру, отсчитывал им сдачу, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Таким образом, по некоторым данным, пенсионеркам удалось разжиться шоколадом, вином и восемью тысячами рублей.