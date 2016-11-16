Сотрудница МГУ им. М.В. Ломоносова пропала в Москве

В среду, 16 ноября, в СМИ появилась информация о том, что в Москве бесследно исчезла сотрудница МГУ им. М.В. Ломоносова.

Родственники женщины, правоохранительные органы и волонтеры в настоящий момент уже приступили к поискам пропавшей сотрудницы МГУ, передает утром в среду портал Life.

Женщина, согласно последней информации, ушла из своего дома в дачном поселке Кокошкино, расположенном в Новомосковском административном округе, накануне и до сих пор не вернулась домой. На телефонные звонки она не отвечает. Нет никаких предположений, где сейчас может находиться исчезнувшая.