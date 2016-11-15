Чета пенсионеров избила мальчика молотком за обстрел их окон снежками

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде. Группа подростков обстреляла одно из окон на первом этаже снежками и случайно разбила стекло. Но убежать ребята не успели. Двое пенсионеров выскочили на улицу и стали избивать первого, кто попался им под руку.

11-летнему мальчику досталось не на шутку. По его словам, супружеская пара била его ногами и руками. А бабушка вообще колотила молотком. Мальчик закрыл лицо руками, поэтому его пальцы оказались разбиты, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ребенка пришлось госпитализировать с синяками и гематомами по всему телу. Также обследование выявило внутричерепную гематому. Из-за этого у мальчика болит голова, его мучают приступы тошноты.

Сами пенсионеры объяснили свой поступок тем, что хотели проучить ребят. Мол, надо воспитывать подростков из-за их плохого поведения.

Сейчас проводится проверка. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.