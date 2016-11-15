Пожилая женщина и ребенок погибли из-за сушилки для овощей

Жуткая трагедия произошла в одной из деревень в Ярославской области. В пожаре, который охватил деревянный дом, погибли 55-летняя женщина и ее 12-летний внук. Удалось спастись только мужу пенсионерки.

Как стало известно, мальчик приехал в гости к бабушке и дедушке. Родственники легли спать, оставив включенной на ночь сушилку для овощей. В ней они хотели высушить яблоки. Предположительно, прибор и стал причиной возгорания, сообщает rg.ru.

На данный момент следствие выясняет все детали происшествия. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье, касающейся причинения смерти по неосторожности.