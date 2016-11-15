За окном у жителей Новосибирска - 22 градуса мороза, а в домах - парилка. Горячая вода затопила подвал жилого дома по улице Есенина. Катастрофа произошла в ночь на 15 ноября и к настоящему времени воды меньше не стало.

Жильцы в соцсетях и по местному телевидению рассказывают, что горячая вода затопила весь подвал дома и в квартирах стоит пар, а из электрических розеток льется вода, передает НГС.

Рядом с 45-м домом по улице Есенина прорвало теплотрассу. У жителе первого этажа в квартирах бассейн и сауна, - все в одном.

Коммунальная авария произошла ночью, а откачивать воду из квартир работники жилконторы начали только к 9 часам утра. При этом жильцам по понятным причинам отключили свет и теплоснабжение.

Цинизму ситуации добавляет то, что лопнувшую трассу только что ремонтировали – в сентябре этого года!

В настоящее время теплотрассу чинят специалисты, от тепла и света отключены два дома - № 45 и 43. Трубы обещают починить к 19.00, а вот про имущественный и моральный ущерб пока не говорят.