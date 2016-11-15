«Конец света» на Уралмаше

Утром 15 ноября значительная часть микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге была полностью отключена от электричества. Как сообщали жители микрорайона, света не было от перекрестка Бакинских Комиссаров и Кировградской, по улице Машиностроителей от площади первой пятилетки до проспекта Космонавтов, а также здания вдоль проспекта.

Обесточены были не только квартиры, но и уличное освещение, электротранспорт. По словам очевидцев картина напоминала постапокалипсис.

Официальной причиной ЧП было названо отключение двухцепной линии электропередачи 110 кВ «СУГРЭС-Свердловская-1,2» из–за чего без электроснабжения остались четыре подстанции «Екатеринбургской электросетевой компании».

Около 13:30 коммунальщики отрапортовали, что электричество подано. Однако сами уралмашевцы утверждали, что это был блеф. Электроэнергию подали минут на 15 и то – под слабым напряжением.

Районная прокуратура начала проверку по факту аварии. Надзорное ведомство даст оценку деятельности энергетиков по обеспечению граждан и социальных объектов бесперебойным освещением и устранению аварии.