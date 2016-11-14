Автомобиль утопил сам хозяин, слишком рано начавший движение с парома и не рассчитавший дистанции. Но следствие выяснило, что на пароме не было специальных заграждений и предостерегающих плакатов.

Об инциденте с автомобилем «Лада Приора», который произошел 16 сентября, «АН-онлайн» сообщали.

Пассажир парома «Протопорус-4», уроженец Карачаево-Черкесии, в силу южного темперамента не стал дожидаться, когда паром полностью пришвартуется на Керченской переправе и решил поехать раньше всех, передает «АН-Керчь». Авто не удержалось на пароме и упало в воду.

Прокуратура, проверив все обстоятельства инцидента, выяснила, что капитан судна нарушал правила безопасности, не установив специальное выдвижное ограждение на пароме (оно не убирается до полной швартовки) и не повесив соответствующие плакаты, предупреждающие об опасности падения в воду.

Капитан судна получил дисциплинарное взыскание, а владелец парома устранил все недоработки на судне. Капитану также придется выплатить штраф в 500 рублей.