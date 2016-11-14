СМИ: обстрелявший полицейских подросток покончил с собой

Немногим ранее “АН-онлайн” сообщали, что в поселке под Псковом несколько подростков открыли стрельбу по полицейскому автобусу. При этом по данным РЕН ТВ, после переговоров с сотрудниками правоохранительных органов несовершеннолетние сдались.

Однако телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает, что подросток, открывший стрельбу по полицейским, покончил с собой, предварительно застрелив находившуюся в доме девушку.

Напомним, в правоохранительные органы поступило сообщение о местонахождения подростка, ранее объявленного в розыск в связи с его пропажей. Стражи порядка выехали по указанному адресу и были обстреляны из окна дома, в котором, предположительно, и находился разыскиваемый несовершеннолетний юноша. Видеозапись стрельбы была опубликована в соцсети Instagram.

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