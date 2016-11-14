Радикал Олег Ляшко получил по лицу от представителя «Оппозиционного блока», и получил хорошо, прямо как на ринге… Только это произошло не на ринге, а на заседании украинского парламента.

Олег Ляшко явно, что называется, перегнул палку с критикой «Оппозиционного блока», его депутатов в контактах с Кремлем и с НАТО. Ляшко никаких фактов не назвал, но высказался в том смысле, что «оппозиционеры» ездят то в Москву, то в Брюссель за инструкциями, а вот поговорить с трудовым народом, спуститься в шахту и т.д. – этого от них не дождешься.

Юрий Бойко свою фамилию оправдал и успел провести «двоечку» своему оппоненту, прежде чем их разняли.