В одном из супермаркетов Омска продается колбаса с ртутью

Сегодня стало известно, что в одном из супермаркетов Омска продается колбаса с высоким содержанием ртути.

Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили на официальном сайте Россельхознадзора по Омской области. Отмечается, что пробы были взяты сотрудниками ведомства в одном из продуктовых магазинов. В Россельхознадзоре, однако, не уточнили наименование колбасы, а также название производителя.

Известно, что продукт с ртутью был произведен в Новосибирской области, а затем поступил на реализацию в Омск. В настоящий момент проходит изъятие остатков опасной колбасы.