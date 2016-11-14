Из Москвы-реки в Парке Горького выудили пистолет

В московском Парке Горького мужчина поймал на удочку в Москве-реке пистолет Reck Miami 92F.

Заряженное оружие немецкого производства в популярном столичном месте развлечений выудил гражданин Киргизии. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, речь идет о пистолете, который является копией классического Beretta 92.

Уточняется, что инцидент произошел в Парке Горького еще в минувшую субботу, однако известно о нем стало лишь сегодня. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.