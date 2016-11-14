СРОЧНО
|12:45  Макгрегор стал первым чемпионом UFC в двух разных весовых категориях |12:29  Россия создаёт с Арменией объединенную группировку войск |12:12  Беременная от отчима школьница намерена сделать аборт |11:49  Председатель КНР побеседовал с Дональдом Трампом |11:36  На станции метро "Савеловская" мужчина головой разбил плафон |11:20  Кошка покусала семью москвичей |11:13  Стала известна сумма контракта Роналду с Nike - мир в шоке |10:58  Жительница Красноярска выбросилась с 14-го этажа вместе с младенцем |10:41  У самолета рейса Пхукет – Москва оторвался трап |10:28  Семилетнего мальчика в центре Москвы избил взрослый мужчина |09:52  В Санкт-Петербурге школьница забеременела от отчима |09:47  Сотрудники МЧС пытаются поймать лису на юго-западе Москвы |09:38  В Ленинградской области шкаф рухнул на годовалого ребенка |08:29  Электричка убила двух мужчин в Подмосковье |08:00  В Интернете оказались данные пользователей сайтов знакомств |07:26  В Санкт-Петербурге электричка сбила девушку |13.11 23:07  МОК поддержал переизбрание главы WADA |13.11 21:13  Чешский премьер не поддержал идею о размещении американского радара |13.11 20:45  Пушков: Трамп может стать "новым Обамой" |13.11 19:52  В Москве столкнулись шесть автомобилей, один врезался в остановку |13.11 19:31  В МИДе объяснили внесение Макфола в черный список |13.11 15:48  Марин Ле Пен: Европе выгоднее сотрудничать с Россией |13.11 11:27  В Подмосковье перестали ходить пригородные электрички |13.11 09:08  На Киевском шоссе в Подмосковье полностью перекрыли движение |13.11 08:05  Минувшей ночью на юге Москвы произошли сразу две драки |13.11 07:14  В подмосковных Мытищах вспыхнул пожар, погибли три человека |12.11 21:35  Футболисту Месси предложили стать борцом на арене (ВИДЕО) |12.11 19:53  СМИ: НАТО готовится вывести войска из Евросоюза |12.11 18:10  Путин распорядился помочь украинскому городу с поставками газа |12.11 16:56  Трамп: вскоре я позвоню Путину и пообщаюсь с ним

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Происшествия

Жительница Красноярска выбросилась с 14-го этажа вместе с младенцем

14 ноября 2016, 10:58 [ «АН-онлайн» ]

Жительница Красноярска выбросилась с 14-го этажа вместе с младенцем
фото: pixabay.com

В понедельник, 14 ноября, молодая жительница Красноярска выбросилась из окна 14-го этажа вместе со своим пятимесячным ребенком.

Женщина скончалась на месте от полученных травм, а малышка чудом выжила. Девочку экстренно доставили в реанимационное отделение одной из детских больниц города, данных о ее состоянии пока не поступало. Отмечается, что труп местной жительницы с признаками падения с большой высоты был найден у дома номер два по улице Словцова. Рядом с телом матери лежала живая крошка.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

Евгений Брюн: надо ввести принудительное тестирование школьников на наркотики

Евгений Брюн: надо ввести принудительное тестирование школьников на наркотики

Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения РФ пообещал обратиться с инициативой в Минздрав, а затем Госдуму. Он считает, что предотвращение и борьбу с наркоманией среди подростков надо ужесточить.

//Общество

В России могут начать праздновать День патриотизма

В России могут начать праздновать День патриотизма

Авторы идеи предлагают отмечать праздник 6 августа, когда было введено продуктовое эмбарго в ответ на санкции, объявленные Западом. При этом граждане страны сплотились, проявив настоящий патриотизм.

//Общество

Асфальт в Москве кладут прямо на снег

Асфальт в Москве кладут прямо на снег

На днях стало известно, что в Москве появился "революционный метод" укладки асфальта. В некоторых районах столицы рабочие не учитывают действующие погодные условия и кладут асфальт прямо в сугробы.

//Общество

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам до Нового года

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам до Нового года

Об этом сообщила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. Она также рассказала, при каких условиях российские потребители смогут рассчитывать на «скидку».

//Происшествия

Беременная от отчима школьница намерена сделать аборт

Беременная от отчима школьница намерена сделать аборт

Беременная от отчима четырнадцатилетняя девочка из Санкт-Петербурга решила сделать аборт. Выяснилось, что во время совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

//Происшествия

Кошка покусала семью москвичей

Кошка покусала семью москвичей

Домашнее животное набросилось на своих хозяев, в том числе и ребенка. Раны от зубов и когтей, нанесенные кошкой, оказались настолько серьезными и опасными, что пострадавших пришлось госпитализировать.

//Наука

Из космоса увидели гигантские надписи, образованные холмами в Казахстане

Из космоса увидели гигантские надписи, образованные холмами в Казахстане

Удивительную находку сделали ученые, разглядывая снимки из космоса. В городе Костонай в Казахстане холмы располагаются таким образом, что образовывают надписи. Некоторые уже удалось расшифровать.

//Шоу-бизнес

Ким Кардашьян решила родить третьего ребенка, но это может быть опасно

Ким Кардашьян решила родить третьего ребенка, но это может быть опасно

Светская львица Ким Кардашьян решила родить третьего ребенка, однако есть обстоятельства, которые могут не позволить ей это сделать. У звезды проблемы со здоровьем, вследствие чего роды могут быть опасными.

//Шоу-бизнес

Тарасов заявил, что Бузова пьет

Тарасов заявил, что Бузова пьет

Футболист Тарасов заявил, что его супруга Ольга Бузова, с которой он расстался некоторое время назад, пьет. Недавно в сети появился ролик, на котором телеведущая безутешно плачет, разговаривая по телефону.

//Спорт

Макгрегор стал первым чемпионом UFC в двух разных весовых категориях

Макгрегор стал первым чемпионом UFC в двух разных весовых категориях

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор стал первым в истории промоушена UFC обладателем чемпионских поясов в двух разных весовых категориях, победив техническим нокаутом американца Эдди Альвареса.

//Культура

Дмитрия Медведева - фаната Deep Purple - на концерт позвал лидер группы

Дмитрия Медведева - фаната Deep Purple - на концерт позвал лидер группы

Солист всемирно известной рок-группы Deep Purple Иэн Гиллан лично пригласил российского премьер-министра Дмитрия Медведева на концерт в Кремле. Политик является большим фанатом музыкального коллектива.

//Новости ADWILE

//Культура

Владимир Винокур выступил в Сирии

Владимир Винокур выступил в Сирии

Народный артист России Владимир Винокур выступил на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Кроме того, состоялись выступления двух команд Клуба веселых и находчивых, а также коллектива "Русские богатыри".

//Политика

Россия создаёт с Арменией объединенную группировку войск

Россия создаёт с Арменией объединенную группировку войск

Проект соглашения о создании на Кавказе объединённой российско-армянской группировки войск будет подписан. Соответствующее распоряжение президента РФ опубликовано на портале правовой информации.

//Книги

Юрий Галушко: «Чехословакия-68. Взгляд советского офицера из прошлого в будущее»

Юрий Галушко: «Чехословакия-68. Взгляд советского офицера из прошлого в будущее»

Книга – автобиография историка, филолога, полковника Генерального штаба Российской армии Юрия Галушко – красочно описывает события 1968 - 1969 годов, а именно, ввод армии стран Варшавского договора на территорию Чехословакии.

//Общество

СК обвинил еще четырех украинских командиров в обстрелах мирных жителей Донбасса

СК обвинил еще четырех украинских командиров в обстрелах мирных жителей Донбасса

Об этом сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко. Также она уточнила, что тревожные сведения об атаках мирных жителей продолжают поступать почти каждый день.

//Политика

Председатель КНР побеседовал с Дональдом Трампом

Председатель КНР побеседовал с Дональдом Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил избранному 45-му президенту США Дональду Трампу по телефону и в ходе беседы подчеркнул, что Китай и Штаты могут сотрудничать во многих сферах и должны делать это.

//Криминал

Курганец ограбил банк, чтобы заплатить за кредиты

Курганец ограбил банк, чтобы заплатить за кредиты

Курганская областная прокуратура выяснила, куда дел деньги местный житель, угрожавший взорвать один из офисов Сбербанка, требуя 3 млн рублей. Взяв имевшиеся в наличии 130 тысяч, он скрылся и был позже задержан.

//новости MIXADVERT.com

//Наука

Ученые: компьютерные игры предотвращают слабоумие в старости

Ученые: компьютерные игры предотвращают слабоумие в старости

Эксперты изучили опыт исследований почти семи сотен пожилых людей и сделали сенсационное открытие. Оказывается, бороться со слабоумием в старости можно с помощью компьютерных игр. Главное – не упустить момент.

//Происшествия

На станции метро "Савеловская" мужчина головой разбил плафон

На станции метро "Савеловская" мужчина головой разбил плафон

На станции метро "Савеловская" в московском метрополитене мужчина разбил головой плафон. Инцидент произошел, когда пассажир ехал на эскалаторе предположительно в состоянии алкогольного опьянения.

//Спорт

Стала известна сумма контракта Роналду с Nike - мир в шоке

Стала известна сумма контракта Роналду с Nike - мир в шоке

Появились подробности контракта, который футболист Криштиану Роналду подписал с компанией Nike. Условия соглашения шокировали весь мир - Nike будет ежегодно выплачивать спортсмену астрономическую сумму.

//Наука

Учёные: газы со дна океана ускоряют глобальное потепление

Учёные: газы со дна океана ускоряют глобальное потепление

Глобальное потепление разрушает вечную мерзлоту льдов Арктики и в глубине Северного Ледовитого океана. Это может привести к выходу в атмосферу миллиардов тонн метана и углекислого газа, скопившихся на дне.

//Общество

Дело о хабаровских живодерках: адвокаты обжаловали арест подозреваемых

Дело о хабаровских живодерках: адвокаты обжаловали арест подозреваемых

Суд решил заключить под стражу сроком на два месяца девушек, подозреваемых в истязаниях над животными. Однако адвокаты задержанных не согласились с таким вердиктом. Они решили обжаловать постановление суда.

//Происшествия

Жительница Красноярска выбросилась с 14-го этажа вместе с младенцем

Жительница Красноярска выбросилась с 14-го этажа вместе с младенцем

В понедельник, 14 ноября, молодая жительница Красноярска выбросилась из окна 14-го этажа вместе со своим пятимесячным ребенком. Женщина скончалась на месте от полученных травм, а малышка чудом выжила.

//Новости партнеров

//Происшествия

У самолета рейса Пхукет – Москва оторвался трап

У самолета рейса Пхукет – Москва оторвался трап

Десятки пассажиров вынуждены ожидать вылета в здании аэропорта. Было принято решение перенести полет авиалайнера на следующий день. Стали известны и некоторые подробности того, как произошло ЧП.

//В мире

Семье Клинтонов пришёл конец?

Семье Клинтонов пришёл конец?

Скан судебного иска о разводе, поданного Хиллари Клинтон в прошлый четверг (через день после провальных выборов) в один из нью-йоркских судов, опубликовала американская газета Christian Times Newspaper.

//Происшествия

Семилетнего мальчика в центре Москвы избил взрослый мужчина

Семилетнего мальчика в центре Москвы избил взрослый мужчина

Сегодня стало известно, что в минувшее воскресенье в центре Москвы произошел вопиющий инцидент. В Лялином переулке вчера днем взрослый мужчина по неустановленной причине напал на семилетнего ребенка.

//Культура

"Украина в огне" скоро выходит на российские экраны

"Украина в огне" скоро выходит на российские экраны

«Украина в огне» режиссёра Оливера Стоуна появится на российских телеэкранах уже через неделю, 21 ноября на телеканале РЕН ТВ. Фильм освещает события новейшей истории страны, в том числе последнего Евромайдана.

//В мире

Землетрясение произошло в Киргизии

Землетрясение произошло в Киргизии

Рано утром в понедельник на юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,7. В пресс-службе МЧС республики отметили, что подземные толчки были зафиксированы в 5.07 по московскому времени.

//Происшествия

В Санкт-Петербурге школьница забеременела от отчима

В Санкт-Петербурге школьница забеременела от отчима

На данный момент девушка в возрасте 14 лет находится в ожидании ребенка. Срок ее беременности составляет девять недель. Следствию удалось установить, применялось ли насилие в отношении девушки.

//Происшествия

Сотрудники МЧС пытаются поймать лису на юго-западе Москвы

Сотрудники МЧС пытаются поймать лису на юго-западе Москвы

В понедельник, 14 ноября, на юго-западе Москвы сотрудники МЧС пытаются поймать лису. Животное было замечено ранее сегодня во дворах жилых домов, после чего очевидцы обратились к специалистам.

//Происшествия

В Ленинградской области шкаф рухнул на годовалого ребенка

В Ленинградской области шкаф рухнул на годовалого ребенка

В Гатчинском районе Ленинградской области шкаф рухнул на годовалого ребенка, малыш был доставлен в МУЗ "Гатчинская ЦРКБ". Инцидент произошел в частном доме на улице Колобанова в деревне Войсковицы.

//Культура

В Петербурге поставят памятник Даниле Багрову

В Петербурге поставят памятник Даниле Багрову

Крылатая фраза из культового фильма российского режиссера Алексея Балабанова - «В чем сила брат», возникла далеко не случайно. Персонаж Сергея Бодрова-младшего, Данила Багров - по-настоящему народный герой.

//В мире

Будущий президент Болгарии: надо снять санкции с России

Будущий президент Болгарии: надо снять санкции с России

На выборах главы государства победил кандидат от Социалистической партии Румен Радев. В своей предвыборной кампании будущий президент Болгарии высказывался за сближение с Россией и снятие с нее санкций.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры