У самолета рейса Пхукет – Москва оторвался трап

СМИ сообщили о том, что десяткам пассажиров пришлось задержаться в аэропорту в Пхукете из-за произошедшего ЧП. У самолета, который совершал рейс до Москвы, оторвался трап.

Поломка произошла в тот момент, когда авиалайнер совершал посадку в аэропорту Пхукета. Пассажирам, которые должны были лететь данным рейсом в российскую столицу, не разрешили заходить в самолет, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В итоге люди были вынуждены оставаться в здании аэропорта. Как сообщается, вылет авиалайнера, который совершает данный рейс, перенесли на следующий день, даже несмотря на возмущение некторых пассажиров.