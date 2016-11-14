Дом престарелых в Екатеринбурге оставили без водоснабжения

Вечером 13 ноября недалеко от перекрестка улиц Просторной и Павлодарской в Екатеринбурге прорвало трубопровод. В результате без холодной воды остались два многоквартирных жилых дома (№71 и 146 на Просторной), пансионат для престарелых и инвалидов «Уктусский», а также, по всей видимости, расположенный там же частный сектор.

По словам коммунальщиков, в этом районе произошел прорыв трубы холодного водоснабжения диаметром 200 мм. Сотрудники «Водоканала» купировали аварию тем же вечером, отключив от воды вышеуказанные здания.

Ремонт начнется после получения разрешения на раскопки. Пока же городские службы организовали поставки воды для пострадавших от ЧП. В пансионате «Уктусский» проживает около 330 клиентов, в указанных домах проживает еще около 250 человек.

Читайте также:

Другие происшествия

См. все новости дня