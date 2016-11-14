Сотрудники МЧС пытаются поймать лису на юго-западе Москвы

В понедельник, 14 ноября, на юго-западе Москвы сотрудники МЧС пытаются поймать лису.

Животное было замечено ранее сегодня во дворах жилых домах, после чего очевидцы обратились к специалистам. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ, сообщение о лисе поступило сегодня утром. Граждане отметили, что видели ее на Нагорной улице рядом с домами номер 14 и 16.

Группа спасателей выехала на место инцидента и приступила к поиску лисицы. В настоящий момент не уточняется, насколько животное опасно для людей.