В Санкт-Петербурге школьница забеременела от отчима

В Санкт-Петербурге следствие возбудило уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Его обвиняют в интимной связи с падчерицей. Девушке всего четырнадцать лет.

Как стало известно, отношения восьмиклассницы и взрослого мужчины строились по взаимному согласию. Следствие пока не установило фактов применения насилия в отношении девушки.

Однако без последствий не обошлось. Подросток забеременела от отчима. Сейчас школьница находится в ожидании рождения ребенка. Срок ее беременности составляет девять недель, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мужчине избрали меру пресечения. Отчима девушки арестовали. На данный момент следствие продолжается.