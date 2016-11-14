Электричка убила двух мужчин в Подмосковье

В ночь на понедельник, 14 ноября, в Подмосковье пригородная электричка насмерть сбила сразу двух мужчин.

Об этом сегодня сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, отметив, что трагедия произошла сегодня после полуночи. Согласно информации, предоставленной ТАСС, электропоезд, следовавший по маршруту Шиферная - Москва в районе железнодорожной станции Томилино совершил столкновение с двумя людьми и убил их.

Уточняется, что оба пострадавших скончались на месте от полученных травм. В настоящий момент устанавливаются причины случившегося.