В Санкт-Петербурге школьница забеременела от отчима |Сотрудники МЧС пытаются поймать лису на юго-западе Москвы |В Гатчинском районе шкаф рухнул на годовалого ребенка |Электричка убила двух мужчин в Подмосковье |В Интернете оказались данные пользователей сайтов знакомств |В Санкт-Петербурге электричка сбила девушку |МОК поддержал переизбрание главы WADA |Чешский премьер не поддержал идею о размещении американского радара |Пушков: Трамп может стать "новым Обамой" |В Москве столкнулись шесть автомобилей, один врезался в остановку |В МИДе объяснили внесение Макфола в черный список |Марин Ле Пен: Европе выгоднее сотрудничать с Россией |В Подмосковье перестали ходить пригородные электрички |На Киевском шоссе в Подмосковье полностью перекрыли движение |Минувшей ночью на юге Москвы произошли сразу две драки |В подмосковных Мытищах вспыхнул пожар, погибли три человека |Футболисту Месси предложили стать борцом на арене (ВИДЕО) |СМИ: НАТО готовится вывести войска из Евросоюза |Путин распорядился помочь украинскому городу с поставками газа |Трамп: вскоре я позвоню Путину и пообщаюсь с ним |Путин: есть такая идея - создать любительскую лигу по футболу |Владимир Путин: наша армия никому не угрожает |В Петербурге и Москве удалось предотвратить теракты |Американский профессор обосновал, почему Трампу грозит импичмент |В Москве за сутки произошло почти 900 ДТП |Песков рассказал о нежелании Кремля обсуждать с Западом Крым |В алтайском селе при пожаре в частном доме погибли два мальчика |В Минобороны назвали условие для новых гумпауз в Алеппо |Ограбили московский дом депутата Госдумы |В Китае День холостяка стал "черной пятницей"