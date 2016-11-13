В подмосковных Мытищах вспыхнул пожар, погибли три человека

Накануне вечером в подмосковных Мытищах вспыхнул пожар, в ходе которого погибли три человека.

В главном управлении МЧС России по Московской области уточнили, что возгорание было зафиксировано в 22.38 по Москве. Как уточняет портал "Газета.Ru", ссылаясь на данные ведомства, к 3.25 сотрудникам пожарной охраны удалось справиться с огнем, однако пострадали люди.

Позже в экстренных службах заявили, что в результате крупного пожара в садовом товариществе "Ветеран" погибла женщина, а также двое детей.