Ограбили московский дом депутата Госдумы

Минувшей ночью неизвестные проникли в дом депутата нижней палаты российского парламента Александра Терентьева и украли сейф, в котором хранилось более ста тысяч рублей.

Воры пробрались в дом на северо-востоке Москвы ночью, когда все члены семьи спали, сообщает Life. Только ранним утром обнаружилось, что одно из окон вскрыто, а металлический ящик, в котором хранилось порядка 120 тысяч рублей, пропал.

Вскрытый сейф и инструменты, использовавшиеся для его взлома, были найдены сотрудниками полиции неподалеку от дома Терентьева. В настоящий момент ведется следствие. Полиция просматривает записи с камер наблюдения с соседних домов, устанавливаются личности злоумышленников.

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