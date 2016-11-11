Московское ГИБДД: Дмитрий Тарасов в ДТП не виноват

Имя футболиста Дмитрия Тарасова, игрока «Локомотива», не сходит с новостных полос уже несколько недель после его развода с телеведущей Ольгой Бузовой, а тут еще это ДТП, которое якобы устроил спортсмен…

Столичные «гаишники» проверили все обстоятельства скандала с ДТП и прекратили дело за отсутствием состава преступления, пишет «Свободная пресса».

Скандал вокруг ДТП оказался «мыльным пузырем». Разобраться во всем стражам порядка помогла запись видеорегистратора в кабине машины Тарасова. На записи от 9 ноября не зафиксировано ни «оскорблений», автором которых якобы был спортсмен, ни самой аварии. Напомним, 9 ноября москвичка Надежда Федосеенкова обвинила Тарасова в том, что он ударил ее авто и обругал ее. В общем, подняла скандал.

Футболист назвал поведение автоледи попыткой самопиара и призвал людей не верить всему, что пишут.