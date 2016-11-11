Кировская школьница потеряла передние зубы, потому что ее столкнули с горки дети
11 ноября 2016, 14:01 [ «АН-Вятка» ]
Сегодня с утра во всех соцсетях кировчане активно обсуждают случай, который произошел в областном центре вчера вечером. Во дворе дома по улице Чапаева, 13 дети катались с деревянной горки.
В их числе была и девочка. В какой-то момент ребята (всем им было по 7-9 лет), видимо дуря, толкнули ее. Школьница неудачно упала, в результате она потеряла оба передних зуба.
О произошедшем рассказал в одном из кировских пабликов житель областного центра Дмитрий Давыдов. Он возмущен поведением детей и жалеет девочку: ведь ей теперь всю жизнь ходить с протезами передних зубов, которые, к слову, стоят енмало.
Сейчас кировчанин разыскивает очевидцев. Также житель областного центра сообщил, что произошедшее было заснято одной из видеокамер наблюдения — кировчанин намерен вместе с участковым посмотреть снятое вчера вечером видео. На нем должно быть видно, кто виноват вы произошедшем.
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