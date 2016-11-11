Обледеневшая ветка убила жителя Подмосковья

Погодные условия, которые сохраняются в московском регионе, доставили уже немало проблем как РЖД, так и авиакомпаниям. Нелегко приходится и автолюбителям. Ледяной дождь не только ухудшил видимость. Из-за перепада температур на дорогах образовался гололед.

Непогода привела и к человеческим жертвам. Стало известно, что в Пушкинском районе Московской области на пенсионера упала ветка, обледеневшая от дождя. Она оторвалась от дерева как раз в тот момент, когда мимо проходил 63-летний мужчина, передает rg.ru.

Пожилой человек получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали «скорую». Однако медики даже не успели оказать помощь пострадавшему. Мужчина умер до приезда врачей.

По данным синоптиков, плохая погода в Москве и области продержится до конца недели.