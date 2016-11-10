Инцидент произошел утром 10 ноября и попал на видео. Очевидец аварии Влад Бобров выложил ролик на YouTube. Электричка врезалась в мусоровоз в Московской области, протаранив грузовик у платформы Курсаково.

Платформа Курсаково Рижского направления МЖД стала местом «встречи» электропоезда и грузовика, перевозившего мусор, передает РЕН ТВ. Этого свидания, правда, никто из участников аварии не назначал, все произошло само собой. По свидетельству очевидцев, виноват водитель грузовика, который за запрещающий семафор не среагировал и продолжил движение, а электричка остановиться не успела. Сообщается, что водитель в аварии выжил и был доставлен в больницу, а пассажиры электропоезда отделались легким испугом.