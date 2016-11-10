Пропавшего в Омутнинском районе пенсионера нашли вмерзшим в лед

В конце октября в Омутнинском районе без вести пропал 66-летний житель деревни Шахровка. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 31 октября он был в гостях у одного из своих знакомых.

Мужчины выпили, и пенсионер отправился восвояси. Дело было по поздно вечером и он немного заплутал. Встретившая его женщина, подсказала в какой стороне его дом. После его никто не видел.

Тело обнаружили случайно: один из полицейских случайно увидел на пустыре торчащий из-под снега локоть. После того, как сотрудники правоохранительных органов раскопали сугроб, они увидели тело пенсионера в канаве с замерзшей водой. Видимо, пьяный мужчина упал в канаву и не смог выбраться. Там он и замерз.

Сейчас тело отправлено на вскрытие, чтобы врачи могли установить причину смерти.

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