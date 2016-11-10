Из-за сбоя банкомат выдал безработному полмиллиона вместо четырех тысяч рублей

Безработный житель Белгородской области, видимо, решил, что ему улыбнулась фортуна. Вместо четырех тысяч, которые он решил снять в одном из московских банкоматов, чудо-машина выдала ему сразу двадцать тысяч.

Вместо того, чтобы побежать в ближайшее отделение банка и сообщить о чрезвычайной щедрости их оборудования, 40-летний мужчина решил воспользоваться ситуацией в свою пользу. Он еще несколько раз повторил проделанную операцию. В итоге он разжился на полмиллиона рублей, сообщает ntv.ru.

Однако радоваться «везунчику» пришлось недолго. В банке быстро обнаружили пропажу. Когда горе-воришка пришел, чтобы оплатить кредит, его задержали.

Как сообщается, мужчине удалось снять такую сумму, так как произошел сбой в работе банкомата. Теперь ему грозит наказание за кражу. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.