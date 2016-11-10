В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

Сегодня около 12.40 по московскому времени в городе Баксан в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции.

Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности республики, отметив, что режим КТО на территории города Баксан принял решение ввести руководитель управления ФСБ по Кабардино-Балкарии Олег Устов, передает в четверг, 10 ноября, ТАСС.

Согласно информации УФСБ, во время проведения контртеррористической операции на данной территории будет действовать целый ряд особых мер и временных ограничений для местных жителей. Уточняется, что их отменят сразу после особого распоряжения.