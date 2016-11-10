Названы версии причин трагедии на военном заводе в Екатеринбурге

Сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области рассматривают две версии: нарушение правил безопасности при ведении работ и усталость металлических конструкций. Для выяснения всех обстоятельств назначены экспертизы.



Напомним, 9 ноября на машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге обрушилась кровля цеха № 42. В момент трагедии в помещении находились более 100 человек. Четверо получили смертельные травмы. Еще 14 были доставлены в больницу № 23.

- На данный момент есть информация о том, что причиной трагедии стала преступная бесхозяйственность: кровля завода могла рухнуть под тяжестью скопившегося на ней снега, - заявил "Аргументам недели. Урал" депутат Госдумы Дмитрий Савельев. - Люди погибли из-за того, что крышу банально не почистили, и конструкции не выдержали. Есть и другие версии, но все они сводятся к тому, что на предприятии не соблюдались требования безопасной эксплуатации здания. К величайшему сожалению, эти требования не выполняются повсеместно, а здания моложе не становятся, и если не принять меры, то в ближайшее время ЧП, подобные трагедии в Екатеринбурге, могут стать ужасающей нормой. Поэтому необходимо инициировать проверки всех производственных зданий на территории страны. Вне всякого сомнения, на сегодняшний день мы имеем дело с массовыми нарушениями Трудового кодекса, ведь согласно ТК РФ работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а проекты строительства и реконструкции производственных объектов, машин, механизмов и другого производственного оборудования, технологических процессов должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда. И это надо в срочном порядке приводить в соответствие требованиям закона