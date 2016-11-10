Два московских школьника упали в открытый люк с кипятком

В четверг, 10 ноября, в районе Капотни в Москве произошел несчастный случай с двумя школьниками.

Согласно последним данным, два мальчика случайно упали в открытый люк, внутри которого находился кипяток. Об этом сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на информацию управления Следственного комитета Москвы. В настоящий момент по факту происшествия начата проверка, в рамках которой специалисты дадут правовую оценку действиям людей, которые несут ответственность за указанный участок теплотрассы.

Уточняется, что кипяток возник в люке из-за прорыва трубы. Причина случившегося пока не установлена.