В Кирово-Чепецке вторые сутки ищут 15-летнего подростка

Дима Бахтин ушел и не вернулся домой в этот вторник, 8 ноября. По словам его матери, на нем была серая куртка, черные штаны и темно-синие кроссовки. Из особых пример — родимое пятно на левой руке.

До сих пор его местонахождение неизвестно. На данный момент Диму ищет не только полиция, но и волонтеры.

Напомним: два месяца назад в Кирово-Чепецке пропала первоклассница. Ее поиски продолжались два дня, а затем девочка пришла домой. Она рассказала, что ее насильно удерживал у себя взрослый мужчина.

Вскоре педофил был найдет и арестован.

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