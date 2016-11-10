Тигрица сбежала из реабилитационного центра в Хабаровском крае

В Хабаровском крае из реабилитационного центра убежала тигрица по кличке Тихоня.

В министерстве природных ресурсов отметили, что животное сбежало из вольера в среду, 9 ноября, прорыв дыру под клеткой. В реабилитационном центре "Утес" отметили, что тигрица сломала подгнившее дерево диаметром около 40 сантиметров, упавшее на ограждение и повредившее его, передает РИА "Новости".

Очевидно, самка хищника прошла по стволу дерева и спокойно покинула сначала свой вольер, а затем и территорию центра. В настоящему моменту животное найти не удалось.