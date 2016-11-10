Лжетеррориста, угрожавшего взорвать ТЦ, задержали в Москве

В четверг, 10 ноября, сотрудники полиции произвели в Москве задержание 24-летнего жителя столицы, который грозился взорвать торговый центр на юге города.

Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Москве, отметив, что инцидент произошел в одном из торговых центров несколько дней назад. Неизвестный злоумышленник повернул рычаг пожарного извещателя в ТЦ на Большой Тульской улице и заявил, что заложил в здании бомбу, передает ТАСС.

Из здания тогда экстренно эвакуировали всех людей, на место приезжала следственно-оперативная группа. Территорию центра обследовали кинологи со служебными собаками.