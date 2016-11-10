Автомобиль упал в кипяток в Санкт-Петербурге

В минувшую среду, 9 ноября, в Санкт-Петербурге легковой автомобиль упал в кипяток.

На пересечении Кронштадской улицы и дороги, ведущей на Турухтанные острова, образовалась промоина размером 4 кв.м. с горячей водой. Как сообщает портал «Фонтанка.ру», ссылаясь на ГУ МЧС России по региону, происшествие случилось из-за прорыва трубы тепломагистрали, диаметр которой составлял 1000 мм.

Из автомобиля, провалившегося в кипяток, вытащили женщину. Согласно последней информации, автоледи не пострадала. После устранения аварии машина также будет извлечена из страшного "плена".