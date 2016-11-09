И.о. свердловского министра занялось ФСБ

Оперативники свердловского УФСБ провели обыски в квартире и офисе и.о. министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко. В пресс-службе ФСБ эту информацию прокомментировать отказались, посоветовав обратиться за подробностями в четвертое следственное управление ГСУ СКР, под чьим контролем проходили следственные мероприятия.

По некоторым данным, обыски были связаны с уголовным делом, возбужденным против чиновника по статье 289 УК РФ. Его подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Если вина его будет доказана, Сидоренко грозит вплоть до двух лет лишения свободы. Сам и.о. министра находится в отпуске.