Не успели американцы выбрать нового президента, как он уже им не угоден, точнее, некоторой части электората. В Окленде после объявления итогов выборов президента начались массовые беспорядки, есть пострадавший.

Штат Калифорния, в котором и находится город Окленд, голосовал за Хиллари Клинтон, поэтому неудивительно, что массовые акции недовольных выборами начались именно здесь, передает «Лента.ру».

Недовольные американцы вышли на улицы с плакатами «Не наш президент!» и скандируют соответствующие лозунги. Чего конкретно требуют митингующие непонятно: просто эмоционально выражают недовольство, поджигая по пути все, что горит. В соцсетях появилось видео беспорядков.

Сообщается, что в ходе беспорядков пострадал человек: его сбила машина.

Напомним, Дональд Трамп стал президентом США, набрав 279 голосов выборщиков при необходимых 270.